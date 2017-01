En måtte overnatte i arresten, mens fire andre ble bortvist fra sentrum

Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

En måtte overnatte hos politiet, mens fire ble bortvist fra Porsgrunn sentrum i natt. 29.01.2017 kl 09:57 (Oppdatert 10:26)

Tone Lensebakken

Politiet måtte bortvise fire personer fra Porsgrunn sentrum i natt. En mann i 20-årene ville ikke etterkomme politiets ønske og måtte dermed overnatte i arresten. – Han ville ikke etterkomme pålegg fra politiet om å fjerne seg fra sentrum, han ble anmeldt og innsatt drukkenskapsarrest, opplyser politiet på twitter. Fant narkotika Politiet stoppet en bil for kontroll i 05.30- tiden søndag morgen. Da ble det gjort funn av en liten mengde narkotika i bilen. – To menn i 20-åra er anmeldt for besittelse av stoffet. De har vedkjent forholdet, opplyser politiet. – Det har vært en rolig natt, alt i alt, sier operasjonsleder ved Sør Øst politidistrikt, Terje Pedersen, til Varden.