En million husstander kan miste TV 2s kanaler – forhandler på overtid annonse TV 2 og Canal Digital er enige om å forhandle i ett døgn til om prisen på formidling av TV 2s kanaler. Kundene beholder kanalene mens forhandlingen pågår 01.06.2018 kl 05:40

NTB

– TV 2 og Telenor har blitt enige om å fortsette forhandlingene på overtid og har gitt seg selv et ekstra døgn til å komme fram til en enighet. Canal Digital-kundene beholder tilgangen til TV 2s kanaler i perioden det forhandles, opplyser TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til VG.

Det forhandles om hvor stor del av TV 2s programinnhold Telenor-eide Canal Digital skal ha rett til å vise på fjernsyn og i sine strømmetjenester, og hva Canal Digital skal betale for å ha TV 2 i sine kanalpakker. Et brudd mellom partene kan ramme nær en million husstander.

Tormod Sandstø, kommunikasjonsdirektør i Canal Digital, har tidligere sagt at om partene ikke blir enige om en ny avtale innen 1. juni, kan konsekvensen være at TV 2s kanaler ikke vil være tilgjengelige for kundene til Canal Digital.

Stor avstand

Ifølge Kampanje var det stor avstand mellom partene helt inn til forhandlingenes innspurt. Nettstedets kilder beskriver forhandlingene som intense.

I en melding som ble lagt ut på TV 2s intranett for et par uker siden, skrev TV 2s sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes at en konflikt kan bli utfallet.

– Vi skal gjøre alt i vår makt for å finne gode løsninger med Telenor helt fram til fristen, heter det i meldingen som Kampanje fikk tilgang til.

Det er Canal Digitals parabol- og kabel-TV-kunder som risikerer svarte TV 2-skjermer knappe to uker før fotball-VM begynner, et arrangement TV 2 har rettighetene til å vise sammen med NRK.

Gratis strømming

Ifølge VG krever fjernsynskanalen et sted mellom 216 og 288 millioner kroner mer i året. Kanalen mener kravet vil føre til at Canal Digital betaler nærmere markedspris for distribusjonen.

Etter det avisen kjenner til, forhandles det også om distribusjon av strømme-TV.

– TV 2 har også åpnet opp for at du kan se TV 2-kanalene midlertidig kostnadsfritt i deres strømmetjeneste dersom vi ikke kommer til enighet. Mer detaljer må vi eventuelt komme tilbake til dersom det skulle bli aktuelt. Nå jobber vi på spreng for å lande en avtale med TV 2 innen fristen, skriver Canal Digital i en epost som ble sendt ut til kundene natt til torsdag.