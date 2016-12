En person pågrepet etter voldsepisode

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

KNIVTRUSSEL: Politiet rykket ut til Porsgrunn. (Foto: Per Arne Rennestraum)

Politiet leter etter navngitt mann.

30.12.2016 kl 13:41 (Oppdatert 14:02)

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30

En person er pågrepet etter en voldsepisode i Porsgrunn fredag ettermiddag.

Politiet opplyste først at det dreide seg om en knivtrussel, men sa senere at det dreier seg om en voldsepisode.

Lette etter person

- Det har vært en episode mellom to personer hvor den ene truet med kniv i sentrum. Vi søker etter navngitt person. Ingen er skadet, meldte politiet først.

Litt senere ble opplysningene endret.

- Vi "toner" ned knivtruslene et par hakk. En person har blitt slått i ansikt og kropp, men er oppegående. Trenger ikke helsehjelp, vi anmelder forholdet, var forholdet.

Like før klokka 14.00 ble en person pågrepet.