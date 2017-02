Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

En person til sykehus etter kollisjon mellom to biler

En person er kjørt til sykehus etter kollisjon mellom to biler i Kragerø. 07.02.2017 kl 10:59

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 NRK melder at personen hadde smerter i fot og rygg. Det var en person i hver av bilene, og den ene bilen måtte taues bort. Smal veg Ulykken skjedde i krysset Åtangen/Kammerfossvegen. - Vegen er så smal på stedet at det nærmest er umulig for to biler å møtes der, melder politiet i Telemark. annonse annonse