Endte sørpe full på midtrabatten

En 27-åring kjørte hjem i fylla og endte bom fast på midtrabatten. 01.01.2017 kl 08:14

Ragnhild Johansen

Ragnhild Johansen

Tlf: 35 57 35 09 Cirka kvart over seks i dag moreges kjørte en mann opp Deichmannsgate rett før Menybutikken på Flåtten. Her kjørte sjåføren over midtrabatten og ble stående. Det viste seg at sjåføren var sørpe full. Mannen, som er fra Porsgrunn, ble fratatt førerkortet pluss at det ble tatt blodprøve av ham.