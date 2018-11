Erna får fortsette - Hareide går av GÅR AV: Knut Arild Hareide under KrFs ekstraordinære landsmøte på Gardermoen fredag. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix) KNALLHARD: Rødt-leder Bjørnar Moxnes lover knallhard opposisjon. Her i vandrehallen i Stortinget etter regjeringens fremleggelse av statsbudsjettet for 2019. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix) annonse Et flertall på landsmøtet til KrF ønsker at partiet skal inn i den borgerlige regjeringen mot partileder Knut Arild Hareides ønske. 02.11.2018 kl 17:17 (Oppdatert 18:53)

Knut Arild Hareides drøm om å ta KrF til venstre ble knust på landsmøtet. Dermed ligger alt til rette for at Erna Solberg får sin flertallsregjering.

Med 98 over 90 stemmer vant det borgerlige alternativet flertall på det ekstraordinære landsmøtet. To stemte blankt

Det innebærer at partileder Knut Arild Hareide går av, slik han varslet før avstemningen, og at statsminister Erna Solberg (H) får fortsette – og trolig utvidet dagens trepartiregjering med ett parti til. Etter fem år i en mindretallsregjering kan hun for første gang ha flertall på Stortinget.

En beveget Knut Arild Hareide sier han er skuffet.

– Men KrFs sjel avhenger ikke av hvem partiet samarbeider med, uttalte han etter at nederlaget var klart.

Han pekte på at mange er glade og mange er skuffet, og oppfordrer vinnerne til å vise raushet, og taperne til å respektere valget.

– Norges modigste politiker

2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad har vært hovedforkjemper for blått alternativ og seiler nå opp som KrFs neste lederkandidat.

Han takket Hareide i talen sin.

– Du er Norges modigste politiker og jeg er utrolig stolt av deg, sa han og fikk langvarig applaus fra salen.

– Jeg håper det er siste gangen vi snakker om røde og blå. Fra nå av står vi sammen, og vi er alle gule, la han til.

1. nestleder Olaug Bollestad hadde gråten i halsen da hun tok ordet. Hun sier at partiet må bygge trygghet for å kunne stole på hverandre.

– Jeg tror faktisk også at vi må kunne tilgi hverandre. Jeg har behov for å be om unnskyldning, sier hun.

Ser ingen fremtid til høyre

Veivalget innebærer at KrF vil søke regjeringssamarbeid med den borgerlige regjeringen. Det tredje alternativet om å forbli i opposisjon fikk færrest stemmer – 30 i første runde.

Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet inn i regjering med Ap og Sp for første gang i historien, men lyktes ikke. Hareide var tydelig i sin tale på at han mener partiet ikke har noen framtid verken i opposisjon eller i et fortsatt borgerlig samarbeid.

– Siden 2001 har vi samarbeidet med Høyre. Det er 17 år hvor vår oppslutning har falt jevnt og trutt, sa Hareide.

– Vi må gjøre et valg for å overleve. Jeg mener at det er i sentrum/venstre at vårt potensial er størst, sa Hareide.

Ropstad la i sin tale vekt på alle gjennomslagene KrF har fått i det borgerlige samarbeidet de siste fem årene.

– Ut ifra størrelsen er det knapt noe parti noen gang som har fått bedre gjennomslag enn KrF, sa han.

Rødt lover knallhard opposisjon

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil snu flertall i viktige saker med press utenfra og lover en knallhard opposisjon.

– Et knapt flertall i KrF har nå gjort partiet til et gissel for Frp. Det er dypt beklagelig. Regjeringas parlamentariske grunnlag er imidlertid skjørere enn noensinne. Vi lover en knallhard opposisjon til regjeringa også framover, og det ligger allerede en kø av saker som vil bli vanskelige for KrF i Stortinget, sier Moxnes.

Partilederen tror det blir vanskeligere å få gjennomslag i Stortinget med en flertallsregjering på høyresiden.

– Men med drahjelp utenfra skal vi gjøre alt vi kan for å snu flertallet i viktige saker framover, slik vi så i kampen om reservasjonsretten. Det samme skjedde med forslaget om gullkantet etterlønn for stortingsrepresentanter. Rødt vil lede an i opposisjonen inne på Stortinget og skape en bevegelse mot Forskjells-Norge utenfor Stortinget, sier han.

De Grønne varsler klimamistillit

De Grønne mener det nå hviler et enormt ansvar på KrF og varsler klimamistillit.

– KrF har nå valgt en regjering som ikke fortjener Stortingets tillit og som har sviktet fullstendig i klimapolitikken. Nå hviler det et enormt ansvar på KrF. Dersom KrF ikke klarer å gi statsbudsjettet en helt ny kurs på klima, vil De Grønne fremme mistillit mot regjeringen, sier partiets talsperson Une Bastholm i en kommentar til KrFs retningsvalg.

Hun mener at statsbudsjettet regjeringen la fram for få uker siden, er usolidarisk og styrer mot mer ekstremvær og matmangel.

– Nå får det være nok. Det er på tide at stortingsrepresentantene tar stilling til om en regjeringen i 2018 kan komme unna med å levere så dårlig på vår tids største utfordring, sier Bastholm.

Lysbakken: – KrFs veivalg er en tapt mulighet

SV-leder Audun Lysbakken frykter at KrFs valg om å gå i forhandlinger med den sittende regjeringen vil ramme utsatte grupper hardt.

– Dette er en tapt mulighet for å sikre at færre barn må vokse opp i fattige familier, for mindre økonomiske forskjeller og for en offensiv klimapolitikk som faktisk monner, sier Lysbakken.

I tillegg mener han det nå blir langt vanskeligere for Norge å møte sine klimamål.

– Med både KrF og Venstre i regjering er det ikke lenger mulig for miljøpartiene å finne sammen på tvers av blokkgrensene. Også dette styrker makten til H og Frp, og svekker muligheten for å nå Norges klimamål.

Han frykter at Høyre og Frp skal få mer makt til å drive sin politikk.

– Nå får vi en regjering som blir mer usosial i den økonomiske politikken. Med en flertallsregjering vil høyresidens politikk for økt ulikhet i makt og rikdom oftere få gjennomslag, Fremskrittspartiet og Høyre har i dag økt sin makt i det norske samfunnet.