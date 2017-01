Et diamantformet miljøbygg på 6000 kvadratmeter blir bygget i Porsgrunn SLIK KAN DET SE UT: Signalbygg og landemerke er begrep som er blitt benyttet for å beskrive det utradisjonelle Snøhettabygget som Emil og Runar Eriksrød, henholdsvis styreleder og daglig leder i Porsgrunn Næringspark, planlegger å bygge på Vestsiden rett ved Frednesbrua annonse Selskapet R8 Property, Snøhetta og Norner presenterte planene for fylkets første powerhus. 18.01.2017 kl 09:36 (Oppdatert 10:45)

Eirik Haugen

– I oktober 2015 lanserte Snøhetta, R8 Property og Powerhouse-samarbeidet framtidsdrømmen om Powerhouse Telemark. Et diamantformet miljøbygg på 6000 kvadratmeter som ved hjelp av solceller skulle produsere mer energi enn det selv forbruker. Et drøyt år og mye hardt arbeid senere, inviterer vi pressen til å klype oss i armen,skrev selskapene i en pressemelding som ble sendt ut i formiddag.

Her er hele pressemeldingen sendt ut i formiddag:

– Med et diamantformet kontorbygg som produserer mer energi enn det selv bruker og en prislapp på 150 millioner kroner, skal R8 Property og Powerhouse-samarbeidet forandre norsk byggenæring og inspirere verden.

– Dette bygget ville vakt oppsikt hvor som helst i verden. Når Porsgrunn med 35.000 innbyggere har kundegrunnlag for et slik bygg, tenk hvor mange andre steder som har det samme potensialet! Derfor er ikke drømmen vår begrenset til å gjennomføre et unikt pilotprosjekt, drømmen er å lage et bygg som blir kopiert i alle syv verdensdeler. Kanskje blir dette starten på tusenvis av lignende Powerhouse, sier administerende direktør Emil Eriksrød i eiendomsselskapet R8 Property som står bak prosjektet.



Første spadetak skal etter planen tas allerede i september i år, og når bygget etter planen står ferdig i februar 2019, blir det Norges første nybygde kontorbygg og innovasjonssenter som produserer mer energi enn det forbruker. Som med de fleste nyskapende og energieffektive bygg, vil det likevel være avgjørende med statlig støtte fra Enova.



Bygger framtidens standard

Powerhouse-samarbeidet består av eiendomsselskapet Entra, prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, arkitektkontoret Snøhetta, rådgivingsselskapet Asplan Viak og aluminiumsprofilselskapet Sapa. Et Powerhouse® er et bygg som produserer mer ren og fornybar energi over livsløpet på 60 år enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget.



– Vi har gjennom flere år bygget opp ledende spisskompetanse innen bærekraftige plusshus, men vi er avhengige av å kommersialisere vårt konsept – vår visjon er at plusshus blir framtidens standard. Derfor er det så viktig at R8 Property tør å satse på et slik unikt prosjekt i Porsgrunn, sier innovasjonssjef i Skanska og daglig leder i Powerhouse, Kim Robert Lisø.



Inspirert av Kjos

– Vi er inspirert av Bjørn Kjos som ved å ha en av verdens yngste flyflåter og tilhørende lave drivstoffutgifter, hjelper både miljøet og bunnlinja. Vi fokuserer på å lage energieffektive bygg som leietakerne er stolte av og de ansatte blomstrer i. De som bygger energikrevende næringsbygg i dag, vil ikke ha kunder om 10 år, sier Emil Eriksrød.



Powerhouse Telemark blir et fleksibelt 11-etasjers næringsbygg på drøye 6500 kvadratmeter og en byggekostnad på rundt 150 millioner kroner. Leietakere vil foruten moderne kontorfasiliteter, foajé, treningsrom og kantine få tilgang til en unik utsiktspost. Takterrassen i øverste etasje skal være helt åpen på alle sider, kun omgitt av grønne klatrevekster. Og R8 leker med tanken om at rooftopen med fantastisk utsikt over Porsgrunn, Herøya og omliggende områder, skal gjøres åpen for publikum.

- Da vi optimaliserte bygget for å høste solenergi, ble resultatet en karbonfri diamant av et bygg med innslag av speil og tre. Og når det gjelder den takterrassen, så greier jeg ikke helt å være objektiv. Jeg mener det blir en av de mest spektakulære takterrassene som noen gang er bygd, sier utviklingsdirektør Tommy Thovsland i R8 Property.



Telemark utfordrer verden



– Noen sier at Telemark er et fylke med begrensede muligheter. At vi er for små til gjøre en forskjell, at vi drømmer for stort og gjør for lite. Men fotballklubben vår Odd, forfatteren og forretningsmannen Petter Stordalen, kunnskapsbedriften Norner og denne “grønne diamanten” av et bygg viser hvordan Telemark utfordrer verden, sier Emil Eriksrød.



Snøhetta-grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen tror kontorbygget vil inspirere internasjonalt.

– Powerhouse Telemark er et grønt løft som ytterlige vil sette Norge på kartet når det gjelder energiløsninger og arkitektur. Fremtiden handler om å tenke stort og langsiktig, og vi er avhengige av at noen går foran og brøyter spor. Med sine fremtidsrettede løsninger og design håper vi at dette bygget vil inspirere utbyggere over hele verden, samt være et eksempel på hvordan flytte grenser for hva bygg faktisk kan bidra til, sier Thorsen.



Det er knapt ett år siden Powerhouse Telemark ble lansert som et mulig framtidsprosjekt, men da forskningsbedriften Norner fikk med seg R8 på å bygge et verdensledende laboratorium, Zero Emission Lab, i det nye bygget signerte de en 20-års leiekontrakt for 2500 kvadratmeter over flere etasjer. Norner er et industrielt forsknings- og laboratorieselskap i vekst med 55 ansatte og med høy kompetanse spesialisert på produksjon og bruk av ulike polymere og kompositter. Selskapet er verdensledende i arbeidet med å utvikle lønnsomme produkter og prosesser for industrien.



– Etableringen i PowerHouse og utviklingen av Zero Emission Lab er for oss et steg for å nå vår visjon om å være med på å utvikle bærekraftige løsninger og bidrar i vår langsiktige vekststrategi. Vår suksess skyldes menneskene i Norner og vår innovasjonsevne sammen med våre kunder, nå skal vi vokse videre i Powerhouse Telemark, sier administrerende direktør Tine Rørvik i Norner.

Fakta Powerhouse Telemark

Tomteareal: 2 255 kvm

Kontorareal: 6322 kvadratmer over 11 etasjer

Største leietaker: Norner (2.500 kvm, 20 års leiekontrakt)

Arkitekt: Snøhetta

Byggherre: R8 Property

Energiklasse: A Powerhouse

BREEAM-Nor sertifisert

Kostnadsramme: Ca 150 millioner

Planlagt byggestart: September 2017

Ferdigstillelse: Februar 2019