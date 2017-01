Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Etterlyser bilist etter trafikkuhell

Politiet leter etter en liten, hvit kassebil etter et trafikkuhell på Skjelsvik. 19.01.2017 kl 08:35 (Oppdatert 09:14)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Den hvite kassebilen kjørte videre mot Porsgrunn etter trafikkuhellet, melder politiet i Telemark. Uhellet skjedde i krysset Brattåsvegen/Breviksvegen, like ved Meny på Skjelsvik. DET SKJEDDE OGSÅ TORSDAG MORGEN: Branntilløp i industribedrift Ingen personskader Det er ikke meldt om personskade etter uhellet, men politiet ønsker å komme i kontakt med føreren av bilen. Politiet ber også vitner om å melde seg. – Det var en bilist som ringte politiet. Vedkommende fortalte at han sto i et kryss da den hvite kassebilen kjørte inn i front og side på bilen. Etter uhellet snudde føreren av den hvite kassebilen og dro fra stedet, sier operasjonsleder Ole Jørgen Lund hos politiet i Telemark til Varden. Han regner med at bilisten må ha merket kollisjonen, men at han likevel valgte å dra fra stedet. – De ter jo ikke godt å si hvorfor han har reagert på den måten, men politiet leter nå etter vedkommende. Vi ber også om hjelp fra publikum, sier Lund.