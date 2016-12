Etterslukker asylmottaket Mandheimen: Mandheimen dagen etter brannen. (Foto: Marie Roksund) Mandheimen: Brannsjef i Tinn kommune, Ken Espen Drager, forteller at brannvesenet holder på å sikre at ikke bygget tar fyr igjen etter nattens store flammehav. (Foto: Marie Roksund) Mandheimen: Syrerne Omar Abbod, Mustafa Alhamad og Abdullatif Mohammed Eleiwii var alle inne da bygget tok fyr. (Foto: Marie Roksund) annonse Brannvesenet holder fortsatt på med etterslukking og vakthold etter brannen på Mandheimen. 31.12.2016 kl 15:20 (Oppdatert 15:22)

Marie Roksund

Tlf:

Det er satt opp sperringer rundt et stort område rundt Mandheimen asylmottak etter brannen natt til lørdag. To piper stikker opp fra det nedbrente loftet.

Brannsjef i Tinn kommune, Ken Espen Drager, forteller at brannvesenet holder på å sikre at ikke bygget tar fyr igjen etter nattens store flammehav.

- Vi må fjerne den trekanten du ser der, sier Drager og peker opp mot det askebelagte loftet. På grunn av vinden må brannvesenet være sikre på at ikke noe faller ned, og at alle glør og flammer er slukket.

Planen er at brannvesenet skal pakke sammen klokken 18 lørdag kveld. Sperringene rundt selve bygget vil da bestå av høye gjerder.

Deler av bygget er intakt



Drager forteller at Restverdiredningen hadde sagt at de tre nederste etasjene i bygget er rimelig intakt, men også de etasjene dessverre fått store vannskader. Fjerde etasje, der brannen startet, er totalskadd. Loftet er borte.

Et privat saneringsfirma jobber også på stedet for å få ut vannet av bygningene, med tanke på at det er meldt kaldere temperaturer fremover, slik at bygningene ikke skal fryse og ødelegges ytterligere.

Etter planen skulle den store oppussingen av verdensarvbygget starte opp allerede etter nyttår.

- Det er vanskelig å si om dette er mulig å rekonstruere, sier brannsjefen.

Må få et nytt hjem

Tre av de som kom bort til sperringene for å se på restene av Mandheimen, er syrerne Omar Abbod, Mustafa Alhamad og Abdullatif Mohammed Eleiwii. De var alle inne da bygget tok fyr, og forteller at det tok tid før de innså hvor alvorlig brannen var.

- Det begynte bare med litt røyk, men så ble det jo et gigantisk flammehav etter hvert, forteller Omar.

Han og Mustafa hadde besøk av Abdullatif, som bor i en annen leilighet i nærheten.

Etter brannen er de de som har søkt husly hos kameraten.

Omar og Mustafa forteller at mange mistet sine personlige eiendeler, penger og mobiltelefoner i den voldsomme brannen.

- Det vekket vonde minner fra Syria, men folk her tar vare på oss etter dramatikken. Det er forskjellen, sier Omar.