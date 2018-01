Familie på fem mistet hus i brann Full fyr: Husbrann i Sam Eydes gate på Rjukan. (Foto: Varden-tipser) annonse Tinn brannvesen rykket ut på husbrann i Sam Eydes gate i Rjukan onsdag kveld. 03.01.2018 kl 16:01 (Oppdatert 03.01.2018 kl 19:39)

– De som var i huset ble raskt evakuert. Nå jobber vi med å slukke brannen og hindre at flammene sprer seg til nabobygningene, sier underbrannmester Richard Kvalsvik ved 110 Telemark til Varden i 16-tiden.

Bolighuset som brant ligger ikke langt unna boligkomplekset Sing Sing. Fv 37 var en periode midlertidig stengt, mens det pågikk brannslukking.

Klokken 19.30 melder 110 Telemark at brannen er slukket. Tinn brannvesen vil ha mannskap på stedet utover kvelden for kontroll.

Totalskadet

Varden har pratet med en nabo i området, og han kan fortelle at huset er totalskadet.

– For bare noen få minutter siden var det full fyr i taket, det kan se ut som det snart ryker. Husene ligger nokså nære, men det ser ikke ut til at det er noe fare for spredning, sier nabo til Varden.

Tinn brannvesen jobber nå med etterslukking på stedet. Årsaken til brannen er ikke kjent.

Tatt hånd om

I huset bodde en familie på fem, alle disse er tatt hånd om av helsepersonell.

– I huset bodde det en familie på fem. Mor, far og tre barn. Tre av disse er sendt med ambulanse til legevakta for en sjekk. De to siste ble sjekket av helsepersonell på stedet. Familien har fått ordnet et sted hvor de kan være når de har blitt sjekket ut fra legevakten, sier operasjonsleder Lene Nordbø ved Sør Øst politidistrikt til Varden.