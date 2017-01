Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Fant 140 våpen hos eks-politimann i Telemark

Helt siden 2014 har politiet jobbet med en stor våpensak, der hovedpersonen selv er tidligere politimann. 140 våpen skal være beslaglagt etter tre rzziaer hos eks-politimannen. 27.01.2017 kl 07:20 (Oppdatert 07:21)

Torbjørn Tungesvik

Tlf: 480 75 998 Saken er fortsatt ikke avgjort ved påtale, og har vært jobbet med i stillhet og uten at den har nådd offentligheten før nå. Det er Telemarksavisa som skriver om den store våpensaken i dag. - Politimannen har bygget opp en besittelse av våpen han ikke har lov til. Det er snakk om å skaffe seg våpen på ulovlig vis og ulovlig oppbevaring av våpen. Noen av våpnene er tilbakelevert til opprinnelig eier og resten er beslaglagt i påvente av et rettslig utfall, sier politiinspektør Skule Worpvik til Telemarksavisa. De fleste våpnene som er beslaglagt skal være pistoler og revolvere. Våpnene skal delvis være ulovlig anskaffet og delvis ulovlig oppbevart. Noen stammer fra en autorisert våpenhandler som eks-politimannen skal ha vært tilknyttet. Andre skal han ha fått via en pistolklubb som han nå er ekskludert fra, ifølge TA. Saken er ennå ikke avgjort i rettssystemet, noe politiet beklager. Den tidligere politimannen ble i 2011 dømt for overdreven vold i forbindelse med bruk at pågripelsesmetoden fiksert mageleie, men deretter frifunnet av en høyere rettsinstans etter å ha endret forklaring, skriver TA. De har ikke lyktes i å få kommentar fra eks-politimannen i forbindelse med våpensaken.