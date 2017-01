Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Fant 8,2 kg tørket khat i en postpakke BUNTER: Khat selges som oftest i bunter. Brukerne tygger på dem for å få i seg det stimulerende stoffet katin. Dette er friske planter, mens det var tørket khat som ble beslaglagt i en postpakke i Telemark i fjor. (Foto: Fredrik Pedersen) SMUGLERVARER: Rune Pettersen forteller at tollerne i Grenland gjorde funn av smuglervarer ved over 10 prosent av de kontrollerte objektene i fjor. Her ved en undersøkelse sammen med Kjell Ove Rantoft. (Foto: Arkiv) Tollerne åpnet en stor pakke som var adressert til en mann på Notodden. Der fant de 8,2 kg tørket khat, som var sendt fra Sør-Afrika. 19.01.2017 kl 14:43 (Oppdatert 14:44)

Torbjørn Tungesvik

Torbjørn Tungesvik

Tlf: 480 75 998 – Fordi dette var tørket, tilsvarer det enda mer av friske planter, sier seksjonssjef Rune Pettersen ved Grenland tollsted. Khat-funnet var et av de største beslagene tollerne ved Grenland tollsted gjorde i 2016. Saken er for lengst oversendt politiet, som skal følge den opp videre med personen skulle vært mottaker av de berusende plantene. Mildt stoff 8,2 kilo narkotika høres veldig mye ut, men khat er et mildt stoff som brukerne trenger mye av for å få den ønskede rusen. De kjøpes og selges gjerne i bunter, og prisen er fra 200 kroner pr. bunt. Den vanligste måten å smugle khat til Norge er ikke med post fra Afrika, men med bil eller fly via Storbritannia og Nederland, hvor den ikke er forbudt. Khat kan gi mild til moderat avhengighet, men anses som mindre skadelig enn både alkohol og cannabis, ifølge Wikipedia.Planten inneholder stoffet katin, som har en stimulerende virkning. Planten ble forbudt i Norge i 1989. Tollvesenet i Grenland kontrollerer først og fremst ferjepassasjerer i Langesund og pakker og brev i Posten. – Vi har et samarbeid med Posten, sier seksjonssjef Pettersen. Én av ti kontrollerte smuglet I fjor fant tollerne ved Grenland tollsted smuglervarer på hver tiende pakke, bil og person de kontrollerte (10,28 prosent treff). – Treffprosenten ligger som oftest mellom 10 og 12. Vi prøver å være så målrettet vi kan, sier Pettersen. Men det er ingen enkel oppgave, for smuglere kan være av begge kjønn og alle aldere. I fjor ble det beslaglagt 19.368 liter øl og vin ved Grenland tollsted. Det ble funnet 359 liter brennevin og drøyt 19.000 sigaretter. Dette er likevel mindre mengder enn året før. En del dopingmidler ble også beslaglagt. Det meste av dette er anabole steroider, bekrefter Pettersen. Tollerne beslagla 277 gram cannabis 228 beroligende piller. De delte ut 177 forenklede forelegg ved Grenland tollsted. Bøtene utgjorde en samlet sum på 213.700 kroner som går inn i statskassa. På de få ukene som har gått av 2017 har tollerne allerede gjort betydelige nye beslag. Flere postforsendelser med hasj er stanset og de har – sammen med politiet – avdekket flere hundre liter vin på en adresse i Grenland.