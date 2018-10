Far og sønn skadd etter ATV–ulykke annonse Nødetatene rykket ut til en ulykke i Rauland hvor en far og sønn var involvert i en ATV–ulykke. 19.10.2018 kl 18:25 (Oppdatert 18:37)

Både politi og ambulanse rykket ut til en ATV–ulykke ved Åsbekkdalen i Rauland fredag kveld.

– Innkommet melding om at to personer på en ATV har kjørt ut av vegbanen og ut på et jorde, melder politiet.

Da politiet kom frem til stedet viste det seg at det var en far og en sønn som hadde kjørt av veien.

– Begge de involverte virker lettere skadet, opplyser politiet.

Faren og sønnen skal ha kjørt ut av veien i en hastighet på 50 kilometer i timen.

– Uvisst av hvilken grunn foreløpig, melder politiet.

