Far ruskjørte til Bø Sommarland med barna i baksetet
Familiefar siktet for ruskjøring. 19.07.2018 kl 13:48

Torsdag formiddag fikk politiet melding om en bil som kjørte vinglete mellom Seljord og Bø.

– Bilen ble stanset av patruljen. Føreren blåste til null i promille, men han framsto ruset og blir dermed siktet for ruskjøring, sier operasjonsleder Trond Egil Groth.

Sjåføren nektet selv for at han hadde tatt noen rusmidler.

– Han ble ikke trodd på dette, og forklaringer fra flere vitner tyder på at bilen kjørte svært vinglete. Etter et besøk på legevakta ble det konstatert at han hadde inntatt rusmidler før kjøringen, sier Groth.

Hadde med barna i baksetet

Mannen, som er i 40-årene fra Larvik, satt ikke alene i bilen.

– I baksetet satt hans to barn på fem og ni år. De var på vei til Sommarland, men nå ble denne turen avlyst og de ble hentet av sin mor. Det synes barna var veldig leit, sier Groth.

– Bare trist

Han reagerer sterkt på familiefarens oppførsel.

– Det er helt forferdelig at noen kan finne på å gjøre noe slikt. Ille nok er det å utsette seg selv for fare, men å utsette sdine egne barn for slik fare er håpløst og egentlig bare trist, sier operasjonslederen.