annonse annonse annonse Fare for flyplasstreik søndag MULIG STREIK: Bakkeansatte ved Bergen Lufthavn Flesland er blant dem som kan bli tatt ut i streik fra søndag. (Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix) annonse Bakkeansatte på Trondheim og Bergen lufthavn, og på flyplassene i Stavanger og Bodø, går ut i streik fra søndag morgen om ikke meklingen i helgen fører fram. 03.02.2017 kl 10:30

NTB I underkant av 200 bakkeansatte ved fire flyplasser tas ut i streik fra søndag morgen om det blir brudd i forhandlingene hos Riksmegleren lørdag 4. februar. Ifølge Avinor er det uklart hvordan flytrafikken blir påvirket. Til sammen er det varslet plassoppsigelse for snaut 500 ansatte ved norske flyplasser. – Uttaket kan bli endret før meklingsfristen går ut, men det er dette antallet vi er sikre på nå, sa forhandlingssjef Bente Ørberg i fagforeningen Junit til NTB i forrige uke. Det er fagforeningen Junit og NHO Luftfart som møtes hos Riksmekleren lørdag 4. februar. Junit organiserer ansatte hos blant annet Widerøe Ground Handling og SAS Ground Handling. Disse jobber med innsjekking og ombordstigning. NHO forhandler på vegne av en rekke arbeidsgivere som er omfattet av luftfartsavtalen. Ørberg sier passasjerene vil merke streiken ved både innsjekk, billettkontor, utgang og administrasjon. –Uenigheten går på lønn og arbeidsvilkår. Det gjelder spesielt de som tidligere var ansatt i SAS Ground Handling som er solgt til Widerøe. De opplever at deres vilkår er blitt vesentlig dårligere etter overdragelsen, sier forhandlingssjefen. annonse annonse