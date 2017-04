Feil med 110: Ringer du nødnummeret kommer du til Oslo IKKE HIT: Du kommer ikke hit hvis du ringer 110 i Telemark. (Foto: Joakim S. Enger) annonse Ringer du 110 kommer du ikke til sentralen i Skien, men til Oslo. 27.04.2017 kl 15:08 (Oppdatert 15:37)

Det melder 110 Telemark på Twitter. Det er en feil i Telenors nett, med den såkalte georutingen, som gjør at samtaler fra Telemark styres til feil 110-sentral.

– Vi oppfordrer likevel alle til å ringe nødnummeret slik de ellers ville gjort. Alle samtaler blir besvart og behandlet, sier informasjonssjef Anders Krokan i Telenor.

Alt til Oslo

Feilen skal gjelde 110 i hele landet, alle samtalene rutes til Oslo.

– Vi jobber med å karrtlegge årsak og omfang nå. Det er en feil i rutingen som styrer samtalene til riktig sentral, sier Krokan.

Feilen oppsto litt før klokken halv tre.

Si hvor du ringer fra

– Vi oppfordrer derfor ved nød at en opplyser fylke samt kommune tidlig i samtalen, slik at en raskt blir satt over til riktig 110 sentral, skriver 110 Telemark på Twitter.

– Det er et klokt råd, sier informasjonssjefen i Telenor.

Feilen i georutingen rammer også andre nødnummer, men ikke alle anrop.

Telenor jobber med å rette feilen.