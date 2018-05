Feiringen er i gang: – Angår vår frihet bare en håndfull personer i 17.-mai-komiteen? MÅ IKKE GLEMME: Heimefrontsleder Svein Vetle Trae oppfordrer alle til å tenke over hvor viktig friheten er. Han la ned krans til minne om de falne. (Foto: Knut Heggenes) KRANS: Geir Haatveit la ned krans på grava. (Foto: Halvor Ulvenes) annonse Heimevernsleder Svein Vetle Trae åpnet nasjonaldagen med en innstendig oppfordring til oss alle om å tenke over hvorfor vi feirer nasjonaldagen og hvor skjør freden er. 17.05.2018 kl 09:20 (Oppdatert 10:14)

Jon-Inge Hansen

Knut Heggenes

Tlf: 976 88 672

Trae var taler på kransnedleggelse ved bautaen over de falne på Notodden torg torsdag morgen.

Refset publikum

– Angår Norges frihet bare en håndfull personer i 17-mai-komiteen? Det kan en spørre seg om når en ser og hører folk snakke høylytt midt under kransnedleggelse og minnestunder over de falne, sa Trae.

Han trakk trådene fra selvstendigheten i 1814 og fram til freden i 1945.

Til Varden utdyper han med ønske om en god 17. mai til alle telemarkinger.

– Husk de som ga sine liv

– Jeg ber folk huske de som ga sine liv for vår fred. Det falt over 10.000 mennesker i 1940-45. Det kollektive minnet er i ferd med å svekkes på godt og vondt. Likevel er det viktig at vi ikke glemmer hvor skjør freden er. Nå pågår det 70 kriger rundt i verden.

– Vi skal ikke dramatisere eller heroisere det som skjedde under krigen, men vi skal heller ikke avdramatisere og bortforklare. Vi må holde i hevd minnene, og vi må huske hvor dyrebar freden er, sier Trae.

Heivernslederen gjennom mange tiår og kapteinen i HV 03, Svein Vetle Trae, fikk mye ros etter sin tankevekkende tale.

Hedret Eidsvollsmann

Enevold S. B. Høyum blei heidra på Ulefoss i dag tidleg.

Det var Geir Haatveit som la ned krans på minnesmerket på Holla kirkeruin. Høyum var ein dei 112 representantane på Eidsvoll som laga grunnlova i 1814.

– Fred, fridom og fedreland var sentrale ord for Høyum, sa Geir Haatveit.

Ulefoss skolekorps spela «Gud signe vårt dyre fedreland» og «Ja, vi elsker» under den flotte seremonien.

