Fem pågrepet for tre ildspåsettelser i Skien Politiet mistenker at tre mindre branner i Skien torsdag kveld og natt til fredag er påsatt. Fem unge menn er pågrepet i saken. 20.01.2017 kl 06:14

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616 Ingen av branntilløpene har ført til store skader, opplyser Sør-Øst politidistrikt.



– Skadene er begrenset til de søppeldunkene hvor brannene har startet. Nå har vi flere patruljer som er ute og prøver å hindre flere tilfeller og få tak i den eller dem som står bak, sier operasjonsleder Gisle Småge til NTB.

Rundt 20 minutter etter den siste brannen ble fem unge menn i en bil pågrepet i Porsgrunn sentrum. de skal avhøres fredag, opplyser politiet på twitter. Småge sier de tre sakene settes i sammenheng.

– Alle stedene er forholdsvis nær sentrum, men tidsintervallene mellom hendelsene tyder på at personene som har gjort dette, har flyttet seg rundt med et kjøretøy, sier operasjonslederen.



