Fem personer i trafikkulykke 08.01.2017 kl 13:23 (Oppdatert 13:24)

Martin Øyvang

Politi, ambulanse og brannvesen rykket søndag ettermiddag ut til en trafikkulykke i Kviteseid. – Det har vært en kollisjon mellom to biler på riksvei 41 ved Brubnkeberg, opplyser politet. Totalt fem personer skal ha sittet i de to bilene. – Skadeomfang er ukjent, opplyser politiet videre. Varden oppdaterer saken!