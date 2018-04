Fikk feilmelding på dashbordet - så tok bilen fyr annonse To personer måtte sjekkes av lege, etter at bilen de satt i tok fyr ved Høgåskrysset på E134 natt til fredag. 06.04.2018 kl 05:55

Nils Skumsvoll

De to som satt i bilen tok selv kontakt med nødetatene, som umiddelbart rykket ut til stedet.

- Bilen var i drift, da de så en varsellampe som indikerte at noe var galt. Like etter begynte det å brennne i motoren på bilen, forteller politiets operasjonsleder Terje Pedersen til Varden fredag morgen.

Ulykken ble meldt rundt klokken 02.00.

- Det gikk etter forholdene greit med de to i bilen, men de ble eksponert for litt røyk, og måtte sjekkes for dette. Bilen måtte taues, sier Pedersen.