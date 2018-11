Fikk melding om hytteinnbrudd – politiet fant tyven inne i hytta annonse Mann i 20-årene fra Skien pågrepet og kjørt til arresten. 01.11.2018 kl 12:56

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

En hytteeier i Seljord kontaktet politiet da han torsdag morgen oppdaget skispor inn til ei nabohytte.

– Det var skispor inn til hytta, men ikke ut igjen. Eieren av den aktuelle hytta hadde opplyst at til innringer at de ikke hadde vært på hytta på flere dager, og at det derfor ikke skulle opphlde seg noen på hytta, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst politidistrikt.

Fant tyven inne i hytta

En patrulje ble sendt til den aktuelle hytta.

– Inne i hytta fant politiet en mann i 20-årene fra Skien. Han hadde brutt seg inn og tatt tilhold i hytta, sier Meyer.

Kan ha overnattet

Hvorfor mannen hadde brutt seg inn i hytta er foreløpig ikke kjent.

– Vi er ikke helt sikre på hvor lange han har oppholdt seg i hytta, men vi mener at han har tatt seg inn med hensikt om å gjøre innbrudd. Og ikke at han har søkt ly i dårlig vær, sier Meyer.

Mannen ble pågrepet og kjørt til arresten i Skien.