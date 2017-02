Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Fikk skader etter arbeidsulykke på Herøya
En person fikk overfladiske skader etter en arbeidsulykke i Porsgrunn fredag formiddag.
03.02.2017 kl 10:59 (Oppdatert 11:02)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Det er politiet som melder om dette. – Arbeidsulykke. Arbeider utsatt for flussyre. Overfladisk skade. Politiet til stedet, heter det i den første meldingen. Politiets operasjonsleder bekrefter til Varden at det dreier seg om Herøya, men har ikke flere detaljer om hendelsen nå. annonse annonse