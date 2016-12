Fire biler av veien på kort tid SKIKKELIG GLATT: En bil kjørte av veien på glatta i Bø tirsdag ettermiddag. (Foto: Andreas Soltvedt) annonse Politiet advarer mot svært glatte veier i Telemark tirsdag ettermiddag. 27.12.2016 kl 14:46 (Oppdatert 16:10)

På E134 i Vinje har tre biler sklidd av veien mellom Høydalsmo og Åmot, melder politiet i Telemark tirsdag ettermiddag. Ingen personer skal være skadet etter utforkjøringene.

Politiet melder at det er svært glatt på veien og ber bilister være forsiktige.

Til legevakt

Klokken 15.19 tvitrer 110 Telemark at det har vært en trafikkulykke i Lifjellvegen i Bø.

Midt-Telemark brannvesen og politiet er på vei til stedet.

BØ: Nødetatene rykker ut til trafikkuhell, en bil av veien på Lifjellvegen,2 impliserte personer, er ute av bilen. Oppdatering kommer. — Politiet Telemark (@polititelemark) 27. desember 2016

To personer satt i bilen da den kjørte av veien. De er begge kjørt til legevakt for sjekk. Bilen måtte berges.

Kjent problem

Vardens mann på stedet sier at det er et islag på veien og at det er veldig glatt.

– Det er helt isete. Det har vært strødd her tidligere i dag, men det er vasket vekk.

Han sier det er et kjent problem at bakkene opp mot Lifjell er dekket av et islag vinterstid.