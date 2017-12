Fjelloverganger stengt første juledag fjellovergang: Illustrasjonsfoto. (Foto: Kyrre Lien / NTB SCANPIX) annonse To fjelloverganger er stengt, og på en er det kolonnekjøring første juledag. 25.12.2017 kl 13:23 (Oppdatert 13:57)

NTB

Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt som følge av uvær. Også riksvei 15 over Strynefjellet er stengt, grunnet et snøras. I tillegg er det kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda.

En ny vurdering av riksvei 13 over Vikafjellet vil bli tatt klokken 15 første juledag.

Riksvei 15 over Strynefjellet holder stengt hele første og andre juledag grunnet fare for nye snøras. Først tredje juledag klokken 9 vil bli det tatt en ny vurdering, opplyser Vegtrafikksentralen øst på Twitter.

Det er uvisst hvor lenge det blir kolonnekjøring på Hardangervidda. Vegvesenet ber folk sjekke trafikkmeldinger og vurdere andre kjøreruter hvis det er mulig.

