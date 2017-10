Flere biler ripet opp i Porsgrunn annonse Ripemannen slo til igjen. 02.10.2017 kl 20:10

Martin Øyvang

Mandag kveld fikk politiet melding om at flere biler i Porsgrunn er blitt ripet opp.

– Det er biler som har stått parkert i Drangedalsvegen som har blitt ripet opp, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet er interesserte i tips i saken.

– De som har observert mistenkelig aktivitet eller har informasjon om hvem som kan stå bak hærverket kan kontakte oss på telefon 02800, sier Larsen.

Dette er de siste tilfellene i en lang rekke av oppripede biler i Porsgrunn de siste ukene.

I forrige uke uttalte politiet at de har en mistanke om hvem som står bak, men at problemet er at vedkommende ikke innrømmer dette i avhør og at politiet foreløpig ikke har bilder eller andre bevis i saken.

Politiet er dermed avhengig av å få tatt han på fersk gjerning, eller få vitner som kan peke han entydig ut.