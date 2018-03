Flere er fraktet ut fra turisthytter med virussymptomer annonse Ytterligere ni personer er hentet fra Hardangervidda. Totalt 38 personer og ti turisthytter er rammet. 27.03.2018 kl 11:16 (Oppdatert 12:12)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

Tirsdag er det kommet inn beskjed om at ni personer er blitt fraktet ut med symptomer i løpet av mandag kveld og tirsdag morgen, opplyser Den Norske Turistforening (DNT) i en pressemelding.

– Alle kjøres ut umiddelbart som et forebyggende tiltak. Det som er positivt er at på de fleste av hyttene hvor det først ble registrert syke, har vi nå ikke hatt nye med omgangssyke. Det viser at tiltakene fungerer, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.

38 kjente syketilfeller

Ifølge foreningen var 26 personer i dårlig form på seks ulike hytter lørdag og søndag. Totalt er det nå 38 kjente tilfeller av omgangssyke.

Personene skal ha blitt syke etter utbrudd av magevirus, og det mistenkes norovirus.

Symptomene er kvalme, oppkast og diaré. Sykdommen er ifølge Folkehelseinstituttet vanligvis mild, og varer i én til tre dager hos ellers friske mennesker.

SISTE: Mistanke om Q-feber på Østlandet

Åtte hytter rammet

Det er registrert sykdom på ti DNT-hytter: Mårbu, Stigstuv, Litlos, Sandhaug, Geiterygghytta, Rauhellern, Krækkja, Kalhovd, Mogen og Middalsbu. Sistnevnte er en selvbetjent hytte.

På flere av hyttene har det kun vært registrert ett tilfelle, og flere av hyttene har hatt kun friske gjester siden søndag.

– Rapportene fra gjestene på hyttene er at de har det veldig fint. De opplever at de får spørsmål fra folk utenfra, som sitter hjemme og ser de dramatiske overskriftene, men her på vidda er det strålende påskevær og fornøyde gjester, sier kommunikasjonsrådgiver Monica Hägglund Langen i DNT, som er på Kalhovd turisthytte i Telemark.

– Oppfordrer særlig menn

DNT gjentar oppfordringen om god håndhygiene for å sikre en god opplevelse for alle på påskefjellet.

I HELGA: Magevirusutbrudd på Hardangervidda

– Håndvask med lunkent vann og såpe er det mest virkningsfulle middelet for å få bukt med spredningen av omgangssyke. Vi oppfordrer særlig menn til å passe på håndhygienen, sier Hoff Wikborg.