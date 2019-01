Flere evakuert etter melding om brann annonse Flere skal være evakuert etter røykutvikling i et hus på Notodden. 17.01.2019 kl 06:01 (Oppdatert 06:11)

Tone Lensebakken

Det var like før klokken 06.00 at politi og brannvesen meldte om røykutvikling i et hus i Hvålagata på Notodden.

– Nødetatene er på stedet. Det har vært røykutvikling på stedet. Alle er evakuert, skriver politiet på Twitter.

Fem evakuert

– Det er registrert fem personer på adressen og alle er evakuert. En beboer er kjørt til sykehus for sjekk, sier Øystein Eikedalen, operasjonsleder i Sør Øst politidistrikt, til Varden.

Det skal ha vært kraftig røykutvikling på stedet.

– Det kan se ut som om det har vært noe feil med noen stikkontakter, det er en foreløpig teori, sier Eikedalen.

Ble varslet

Brannvarselen gikk i huset og dermed kunne beboerne få varslet nødetatene.

– Om de kan flytte tilbake i huset etter at røyken er luftet ut vet vi foreløpig ikke. det var tykk røyk da vi kom til stedet, sier operasjonsleder.

Det er trolig ikke snakk om noen personskader.

Vaden oppdaterer