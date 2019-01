Flere evakuert etter melding om husbrann annonse Fem personer ble evakuert etter sterk røykutvikling i et hus på Notodden. 17.01.2019 kl 06:01 (Oppdatert 06:33)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616

Det var like før klokken 06.00 at politi og brannvesen meldte om røykutvikling i et hus i Hvålagata på Notodden.

Fem evakuert

– Det er registrert fem personer på adressen og alle er evakuert. En beboer er kjørt til sykehus for sjekk, sier Øystein Eikedalen, operasjonsleder i Sør Øst politidistrikt, til Varden.

Det skal ha vært kraftig røykutvikling på stedet.

– Det kan se ut som om det har vært noe feil med noen stikkontakter, det er en foreløpig teori, sier Eikedalen.

Ble varslet

Brannvarselen gikk i huset og dermed kunne beboerne få varslet nødetatene.

– Om de kan flytte tilbake i huset etter at røyken er luftet ut av boligen vet vi foreløpig ikke. Det var tykk røyk da vi kom til stedet, sier operasjonsleder.

Brannvesenet jobber nå med å få luftet ut av boligen.

Varden oppdaterer