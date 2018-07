Flere fyllekjørte i trafikken i natt annonse I løpet av natten stoppet politiet flere førere mistenkt for fyllekjøring. 21.07.2018 kl 08:30 (Oppdatert 08:30)

Jonas Fossing

I løpet av natten har politiet stoppet flere personer i fylket som er mistenkt for å kjøre i fylla.

Like over midnatt stoppet politiet en mann på moped i Seljord som kjørte med for høy promille.

Mannen ble tatt med videre for blodprøve, opplyser politiet.

Rett over klokken tre i natt ble en kvinne stoppet på Herøya i Porsgrunn mistenkt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand med moped, opplyser politiet.

Kvinnen ble fremstilt for utåndingsprøve, samt at sak ble opprettet.

Ti på halv fem i natt ble en mann i 20-årene stoppet mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand langs Langbryggene i Skien.

Mannen ble fremstilt for blodprøve, samt at han anmeldes for kjøring uten å ha lappen, skriver politiet på Twitter.