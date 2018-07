Flere kjøper seg bobil ØKER: Det er salget av bobilene over 3500 kilo som øker mest. Her er en Empire Liner 100 GB, med prislapp på litt over 5 millioner kroner, på Caravanmessen på Lillestrøm i 2016. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix) annonse 2.474 nye bobiler ble registrert i første halvår i år. Ved utgangen av juni kjørte det dermed 50.896 norskregistrerte bobiler rundt på veiene. 09.07.2018 kl 14:48

NTB

Nordmenn kjøpte nesten 900 flere bobiler i første halvår i år enn i tilsvarende periode i 2014.

– Ja, det er klart vi er overrasket over at økningen er såpass stor. Salget av campingvogner har gått opp og ned i den samme perioden som vi har registrert jevn og stabil økning i salget av bobiler. Kanskje det er så enkelt som at forhandlerne våre har økt oppmerksomhet mot bobiler, sier generalsekretær Geir Holm i Norges Caravanbransjeforbund i en pressemelding.

Tall Statistisk sentralbyrå publiserte i forrige uke viser samtidig at antallet bobiler i Norge ved starten av året var nesten doblet siden 2008.

Ifølge Holm er det bobiler på under 3500 kilo som kan kjøres med vanlig førerkort som er de mest populære. Det er likevel de større bilene som har høyest økning i salget.

– De store bobilene har bedre plass, mer komfort og mer luksus. Mange bruker like mye penger på bobilen som andre gjør på hytta. Da ønsker de den beste komforten. Med de store bobilene får brukerne med seg elsykler, grill, campingmøbler og alt de ønsker med på ferieturen. Og de kan montere det de måtte ønske av utstyr – uten å være redd for å kjøre med overlast, sier Holm.