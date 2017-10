Flere millioner kunder rammet av store problemer med nett- og mobilbank annonse Millioner av kunder er fredag rammet av at flere banker har problemer med nett- og mobilbank. 06.10.2017 kl 09:25

NTB

Det er Skandiabanken, Sparebank 1-gruppen og Sparebanken Vest som er rammet, skriver NRK.

Sparebanken Sør melder også om innloggingstrøbbel på sine nettsider. I Sparebanken Sogn og Fjordane er over 100 000 kunder rammet. IT-sjef Geir Grime sier til NRK at det er en feil i bankens kjernesystem som påvirker all kommunikasjon mot nettbank, mobilbank og betalingsløsninger på kort.

Grime sier til kanalen at det jobbes på spreng for å løse problemene, og sier det ikke er knyttet noen risiko til feilen som har oppstått.

Felles IT-leverandør

Det er IT-giganten Evry som leverer kjerneløsninger til bankene.

– Vi har en feil i en sentral komponent i en stor maskin. Det gjør at man ikke får logget seg på nettbank og mobilbank, sier kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry til E24.

Han informerer om at det er mulig å betale med bankkort i butikk med reserveløsning.

Remman har ikke oversikt over hvor mange banker som er rammet. Han opplyser at DNB, som også er Evry-kunde, ikke er rammet.

Feilen er lokalisert og Evry jobber med å rette den, sier kommunikasjonsdirektøren til E24.

– Alvorlig

Overfor VG bekrefter Skandiabanken problemene.

– Det er alvorlig. All kontoinformasjon er utilgjengelig. Visakort fungerer i butikk, men ikke i minibank og på netthandel, sier kommunikasjonsansvarlig Ole B. Larsen.

Skandiabanken utdyper problemene noe på sine Facebook-sider:

– Vi opplever dessverre at kontoinformasjon er utilgjengelig. Dette rammer saldo, overføringer mellom egne kontoer og regningsbetaling. Vi jobber med å rette feilen og beklager ulempene dette medfører for deg, skriver banken.

I 8.30-tiden kunne Skandiabanken opplyse at kort fungerer i butikk med reserveløsning.