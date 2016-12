Flere trafikkuhell på glatte veier i Grenland

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

GLATT: Her i Klostergata går trafikken så tett at isen holdes unna. Men på mindre trafikkerte veier legger det seg is når det regner på frossen bakke. (Foto: Tore Svarverud)

Regn som fryser på bakken gjør det fryktelig glatt i Telemark i kveld. 23.12.2016 kl 18:58

Tore Svarverud

Ved 1830-tida fredag kveld kjørte en bil utfor veien i Nedre Sølivei i Porsgrunn. Det oppsto mindre personskader. Litt før klokka 20 melder politiet om et nytt trafikkuhell, nå på Gulset, og også her med glatt vei som en del av omstendighetene. På Gulsetveien, rett ved Petersplassen, kjørte en bil inn i en annen bakfra. En av personene som var involvert i trafikkuhellet skal ha følt seg uvel etterpå. Ved 21-tida melder politiet at kjøreforholdene skaper problemer på Riksvei 356 Kilebygdaveien, og kø i østgående retning ved Voldskrysset. I Eikebrekke har en bil snurret rundt, men uten at den skled av veien. Politiet: Veldig glatt – Alle patruljene våre som er ute på veien, melder om at det er veldig glatt på veiene nå, sier operasjonsleder Terje Pedersen hos politiet i Telemark. Meldinger om vanskelige kjøreforhold ble også rapportert inn til Varden fra bilister ute på veiene i Grenland. – Jeg har aldri opplevd at det har vært så glatt, sier en bilist til Varden. Uvær i vente Utpå kvelden fredag begynte det å regne i Grenland. Det er ventet økende vind og nedbør utover kvelden. I høyere strøk er det ventet snø. Så vil det roe seg litt ned, før et nytt uvær kommer inn over Sør-Norge 2. juledag. – Vi har en sterk oppfordring til folk om å stresse ned og ta det med ro når de er ute og kjører, sier politiets operasjonsleder.