Flere trailere sto på kryss og tvers annonse På E134 mellom Åmot og Høydalsmo var det en trailer som sperret for en annen trailer. 23.11.2017 kl 17:20 (Oppdatert 18:53)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Det skal ha vært glatte veier på stedet. Det er ikke meldt om personskade.

Politi var på stedet, og veitrafikksentralen ble varslet om situasjonen.

Varden har vært i kontakt med en ansatt på Circle K i Høydalsmo. Hun forteller at trafikken går som normalt forbi stasjonen.

– Det regner og nesten alt er smelta på veien. Temperaturen her er to pluss grader. Det har vært ganske glatt i dag, men nå ser det ut til at det meste forsvinner med regnet. Det ligger fortsatt en del snø langs veien. Trafikken flyter fint forbi bensinstasjonen, sier en ansatt hos Circle K i Høydalsmo til Varden.

Sperret for annet vogntog

Det var et vogntog som sperret veien for et annet vogntog.

– Vi har mannskaper i området der som er kjent med problemstillinga. Vi vet ikke hvorfor dette har skjedd, men har sendt ut nødvendig mannskap for å bistå. Politiet er også på vei for å se hva dette er. Det er snakk om et vogntog som sperrer veien for andre vogntog er det meldingene vi har fått inn fra publikum går på, sier trafikkoperatør hos Statens vegvesen til Varden.

Veien var en periode kun åpen for mindre kjøretøy.

– Det skal være et vogntog som har problemer med å komme seg opp bakken. Veien er åpen for annen trafikk, men det står et vogntog bak som ikke kommer seg forbi. Vi er der nede nå med en bil, og det skal ikke ta lang tid før bilen er avgårde, sier ansatt hos Vinje bilberging.

