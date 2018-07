Flertallet sier nei til statlig hasjsalg Nei: Flertalllet sier nei til statlig hasjsalg. (Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix) annonse I en ny undersøkelse sier 61 prosent av de spurte nei til statlig regulert salg av cannabis og hasj, for eksempel gjennom Vinmonopolet. 21 prosent er for. 06.07.2018 kl 07:53 (Oppdatert 07:57)

NTB

Undersøkelsen er gjennomført for Dagbladet av Ipsos.

Spørsmålet i undersøkelsen lyder "Er du for eller imot at det åpnes for statlig regulert salg av hasj og cannabis, for eksempel gjennom Vinmonopolet, eller har du ingen mening om dette?"

21 prosent er for dette, mens 61 prosent er imot. 16 prosent har ingen mening, og 2 prosent sier "vet ikke".

