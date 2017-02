Fly får ikke lande – sirkler over Skien FÅR IKKE LANDE: Slik sirklet flyet over Grenland fredag. (Foto: Flightradar.com) annonse Tåke skaper trøbbel for fly som skal lande på Torp. 03.02.2017 kl 11:00 (Oppdatert 11:21)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

Et fly fra Norwegian og et fra Ryanair kommer seg ikke ned på Torp Sandefjord lufthavn på grunn av tett tåke, skriver sb.no formiddag.

Et Norwegian-fly sirkler derfor over Skien. Det har flere fått med seg. Flyet kommer fra Alicante i Spania og skulle etter planen lande på Torp klokken 10.20. Ifølge flightradar.com kan det mulighens lande cirka klokken 11.30.

Ryanair-flyet kommer fra Manchester i Storbritannia. I tillegg var det meldt at et Widerøe-fly fra Trondheim heller ikke fikk lande, men det gjelder kun de to.

– Det er nokså tett her nå. Ryanair-flyet fra Manchester har valgt å gå til Gardermoen. Det er fortsatt uavklart om de forsøker å komme tilbake hit. Alicante-flyet er fortsatt i luftrommet over oss, og vi håper at dette vil klare å lande om ikke lenge, sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen til sb.no.

Hun forteller til avisen at tåken er akkurat tykk nok til at det er vanskelig å lande.

På nettsiden flightradar.com kan man følge flyets bevegelser i sanntid.

Saken oppdateres.