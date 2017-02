Fly fikk ikke lande – sirklet over Grenland FÅR IKKE LANDE: Slik sirklet flyet over Grenland fredag. (Foto: Flightradar.com) annonse Tåke skaper trøbbel for fly som skal lande på Torp. 03.02.2017 kl 11:00 (Oppdatert 12:08)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

Et fly fra Norwegian og et fra Ryanair kom seg ikke ned på Torp Sandefjord lufthavn på grunn av tett tåke, skriver sb.no fredag formiddag.

Oppsving etter Rygge-nedleggelse: Ny Norwegian-rute fra Torp i sommer

Et Norwegian-fly sirklet derfor over Skien. Det har flere fått med seg. Flyet kommer fra Alicante i Spania og skulle etter planen lande på Torp klokken 10.20.

Ryanair-flyet kommer fra Manchester i Storbritannia. I tillegg var det meldt at et Widerøe-fly fra Trondheim heller ikke fikk lande, men det gjelder kun disse to.

DENNE STORBYEN LOKKER I MARS: Gjenåpner ruta fra Torp til London

– Det er nokså tett her nå. Ryanair-flyet fra Manchester har valgt å gå til Gardermoen. Det er fortsatt uavklart om de forsøker å komme tilbake hit. Alicante-flyet er fortsatt i luftrommet over oss, og vi håper at dette vil klare å lande om ikke lenge, sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen til sb.no.

Hun forteller til avisen at tåken er akkurat tykk nok til at det er vanskelig å lande.

I 12-tiden ser det ut til at også flyet som sirklet over Skien er på vei til Gardermoen.

På nettsiden flightradar.com kan man følge flyets bevegelser i sanntid.