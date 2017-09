Folk blir advart: Nå skal det smelle i mange måneder fremover JOBBER: Nedkjøringen mot Kjørholttunnelen fra nord. (Foto: Tore Øyvind Moen) annonse Men i forrige uke glemte Nye Veier å gi beskjed til naboene. 25.09.2017 kl 05:28 (Oppdatert 05:44)

Folk i området har allerede merket drønn i forbindelse med at selskapet nå sprenger ut nye tunnelløp på E18 gjennom Telemark.

I forrige uke var det beboere i nærheten av Kjørholttunnelen som merket en salve og det blir økt aktivitet i området i tiden fremover, skriver TA.

Omfattende arbeid

Beboere i området skulle vært orientert, men har ikke blitt det.

– Det var en svikt fra vår side rett og slett. Det er vktig for oss at folk skal være klar over hva som skjer og folk må bare ta kontakt hvis det føles ubehagelig. Vi oppfordrer også folk til å ta registrere seg pSMS-varsling, sier Ruth Gunlaug Haug i Nye Veier.

Hun sier arbeidene som nå settes i gang er omfattende. Arbeidet i tunnellene vil pågå nærmest døgnet rundt, men hovedregelen er at det ikke skal sprenges mellom klokka 23.00 og 06.00.

Arbeidet skal være ferdig i løpet av vinteren.