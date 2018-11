Forfalt etter omfattende kobbertyveri – erstattet av 12.000 meter med verdiløs ledning MYE JOBB: Arbeidet på Tinnosbanen pågår for fullt. (Foto: BANE NOR) annonse Oppgradering av Tinnosbanen pågår for fullt. 02.11.2018 kl 09:38 (Oppdatert 09:52)

Inntrykket av at banen har vært elektrifisert er beholdt. Nye stolper og nye ledninger sørger for at den synlige delen av banen bærer arven videre.

Tinnosbanen er en del av verdensarven Rjukan-Notodden, og Bane NOR har nå fullført arbeidet som pålagt den fredede banen av Riksantikvaren.

– Sporet er kjørbart for mindre skinnegående maskiner hele strekningen fra Notodden til Tinnoset, forklarer byggeleder Knut Solhaug.

For kostbart

Han legger til at kontaktledningen ikke kan spenningsettes med stålwire.

– Tjuveriene av kobber har vært så omfattende at det vil bli for kostbart å erstatte kontaktledningsanlegget, forklarer Solhaug i en pressemelding.

Banen har forfalt etter at tjuveri av kobber startet i 2007. Nå er det i samråd med Riksantikvaren hengt opp 12.000 spormeter stålwire uten verdi. Samtidig er det byttet 25 kreosotimpregnerte tremaster. Til sammen er det brukt 7,5 millioner kroner og arbeidet har pågått fra i sommer til nå.

– Ikke hensiktsmessig

Resultatet er ifølge Solhaug blitt så bra, at selv ikke en fagarbeider vil se at det er brukt stål i stedet for kobber.

– I utgangspunktet krevde Riksantikvaren at vi skulle henge opp igjen 7200 meter med kontaktledningsanlegg. Men etter hvert som arbeidet ble planlagt, fant vi at dette ikke var hensiktsmessig. Vi måtte benytte oss av eksisterende loddsatser og avspenninger for få festet dette hensiktsmessig og sikkert. Arbeidet ble derfor mer omfattende, og det endte med at vi monterte en god del mer enn pålegget fra riksantikvaren, sier Knut Solhaug.

Riksantikvaren fredet strekningen fra Tinnoset til Hjuksebø i Telemark i 2011, og Riksantikvar Jørn Holme uttalte i den forbindelse at banen er langt mer enn et viktig stykke jernbanehistorie.

Dette handler i like stor grad om fremveksten av norsk industri.