Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Forkommen person ved Kvitåvatn annonse Politiet har sendt ut mannskap til Gaustablikk for å redde en forkommen person. 04.02.2017 kl 18:42

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987 Personen befinner seg til fots i terrenget ved Kvitåvatn. Det melder politiet på Twitter. Varden kommer tilbake med mer om saken. annonse annonse