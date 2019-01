Forsikringsselskapene frykter sprengkulden MINUS: Det er meldt temperaturer ned mot 30 minusgrader i flere deler av landet i helgen. Forsikringsselskapene er bekymret for at folk ikke forbereder seg godt nok på frostens herjinger. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix) KULDE: Båteiere som ikke har tatt opp båten sin, kan få en ubehagelig overraskelse hvis ikke forholdsregler mot kulden er tatt, advarer forsikringsbransjen. (Foto: Lise Åserud / NTB scanpix) SLITER: Både elbiler, bensinbiler og dieselbiler sliter i vinterkulde. Mens de mer tradisjonelle bilene får startproblemer, sliter elbileiere med at bilene går tom for strøm raskere enn normalt. Forsikringsselskapene ber nå eierne om å ta forholdsregler når sprengkulda kommer. (Foto: Tore Meek / NTB scanpix) annonse I fjor måtte forsikringsbransjen ut med 300 millioner kroner etter frostskader. Nå ber forsikringsselskapene om at man må ta forholdsregler før kulda kommer. 17.01.2019 kl 15:39

NTB

Meteorologisk institutt har meldt at det i indre strøk over nesten hele landet i helgen kan komme ned mot 30 minusgrader. I ytre strøk og ved kysten kan minusgradene komme ned i 20 minusgrader enkelte steder.

Foreløpige beregninger fra Finans Norge for 2018 viser at det ble registrert nesten 6.000 frostskader. Det betyr utbetalinger fra forsikringsbransjen på over 300 millioner kroner, noe som var en kraftig økning fra året før.

Nå ber forsikringsselskapene om at folk må forberede seg godt.

– Minusgrader blir fort kostbare. I de verste skadetilfellene må vannrør, gulv og vegger rives og erstattes med nytt. I snitt koster en frostskade i en privatbolig nærmere 70.000 kroner å utbedre, sier Espen Opedal, sjef i Tryg Forsikring.

Antall vann- og frostskader varierer fra år til år og har sammenheng med hvor kald vinteren er, og hvor lenge kuldegradene regjerer. Også alderen på boligene spiller en rolle. Av de 6.000 frostskadene i fjor oppsto over 1.000 i hus som var over 50 år gamle. De verste frostskademånedene i 2018 var mars, februar og april.

Gode råd

Rådene for å unngå frostskader er å alltid sjekke kjellervinduer og ventiler, lufte kort og effektivt istedenfor å sette vinduer på gløtt, og både tømme og stenge av vannet i utendørskraner. Temperaturen i oppholdsrom bør være på over 10 grader, også når man ikke er hjemme.

Videre bør man tenke på å kontakte en rørlegger hvis man har vannrør i krypkjellere eller kaldloft. Det kan være lurt å få isolert slike rør bedre. Skal man reise bort over en lengre periode, bør hovedkranen stenges, og kraner og rør deretter tømmes for vann. Frostvæske i vannlåser for å hindre frostsprengning er også en god idé.

Tenk på båten

Codan forsikring advarer mot å glemme båten om vinteren. Står den på land og er godt innpakket og frostsikret, blir det sjelden problemer. Men ligger den på sjøen, må det tas forholdsregler.

I 2018 ble det meldt inn 3.150 skader på fritidsbåter, noe som utgjør over 30 prosent av alle fritidsbåtskader som meldes inn i løpet av et år. Totalt betaler forsikringsselskapene over 450 millioner kroner i løpet av et år for ulike skader på fritidsbåter.

– Vann og is kan føre til at båter både synker og motorer havarerer. Har du ikke jevnlig tilsyn med båten gjennom vintersesongen, opptrer du ikke forsvarlig, sier Annika Persson, skadesjef i Codan Forsikring.

Båten bør helst ligge i boblehavn, der vannet ikke fryser til is. Blir båten ikke brukt om vinteren, må motoren frostsikres, frostvæske helles i båter med toalett og sluk og ferskvannet om bord tappes ned.

Advarer elbileiere

Forsikringsselskapet If er på sin side bekymret for elbileierne. De advarer mot at sprengkulde fører til at batteriene i elbilene svekkes og at elbileiere må være forberedt på at bilene deres vil få mindre rekkevidde.

– De siste årene har pågangen av telefoner økt på iskalde dager fra elbileiere som har kjørt tom for strøm på veien og trenger veihjelp, sier informasjonssjef Sigmund Clementz.

Det er særlig ferske elbileiere som opplever at bilen stopper opp, de mer erfarne har lært seg hvordan batterier og bil blir påvirket av kulde. Mye snø i veibanen påvirker også rekkevidden fordi rullemotstanden øker.

Mens eiere av bensin- og dieselbiler gjerne ringer for å få starthjelp hjemme i egen oppkjørsel, så er det mer typisk at elbileiere trenger hjelp ute i felten, konstaterer Clementz.