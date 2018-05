Forsikringsselskapene har fått de første meldingene om flomskader annonse Forsikringsselskapene har allerede fått flere meldinger om flomskader, og ber folk flytte biler, campingvogner og dyre gjenstander. 11.05.2018 kl 11:33 (Oppdatert 11:36)

NTB

– Vi følger utviklingen tett og har allerede mottatt de første telefonene om flomskader. Vi har satt skadeapparatet i beredskap for å kunne håndtere et stort antall henvendelser om nødvendig, sier skadesjef Inge Oksvik i forsikringsselskapet If.

Den økende vannføringen i vassdrag på Østlandet gjør risikoen for vannskader stor for både bedrifter, gårdsbruk, butikker og private boliger. Alle bes nå å gjøre det de kan for å minimere risikoen for skader.

– Dersom det er fare for at vann kan trenge inn i boligen, flytt gjenstander og verdisaker opp i etasjene. Tenk også over om biler og campingvogner bør settes i trygghet et annet sted. Dersom du står i parkeringsgarasje som kan bli full av vann, flytt bilen før det er for sent, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Samtidig melder SpareBank 1 Forsikring at det har vært unormalt kaldt mange steder i vinter, og at de venter å få inn mange skader som skyldes frost og snøsmelting utover sommeren. I begynnelsen av mai er det meldt flere frostskader for 2018 enn i 2015, 2016 og 2017 til sammen.

– Frost er én årsak, men det er slitasje og gamle rør og vannsystemer som har forårsaket flest vannskader de siste årene, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i SpareBank 1 Forsikring.

Riksvei 3 gjennom Østerdalen stengt i Stor-ElvdalI

Riksvei 3 gjennom Østerdalen ble fredag stengt mellom Opphus og Stai på grunn av store vannmengder over veien. Flom har ført til at flere veier er stengt.

For personbiler er det omkjøring via fylkesvei 215, 607 og 30 nordover til Tynset, og motsatt rute for dem som kommer nordfra, opplyser Statens vegvesen.

Andre flomstengte veier er E16 mellom Kongsvinger og Masterud på strekningen Kløfta-Riksåsen (Riksgrensen) og riksvei 7 ved Nesbyen.

Også mindre veier er stengt, blant annet fylkesvei 212 i Buskerud like ved påkjøringen til riksvei 7.

Fra før er også fylkesvei 606 på strekningen mellom Stai bru og Evenstad stengt, det samme er fylkesvei 533 mellom Øksna og Rustad i Elverum.

Fredag ble også fylkesvei 436 i Vågå stengt mellom Lalm og Åsbrua etter et jordras på vestsiden av Lalmvatnet