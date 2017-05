Fra hytta i Kragerø reiste de ut og stjal for millioner annonse Fire estlendere er dømt for til sammen 54 grove tyverier av påhengsmotorer og undervannshus langs øst- og sørlandskysten. Basen for den kriminelle banden var ei hytte i Kragerø-skjærgården. 05.05.2017 kl 13:38

Martin Øyvang

Politiet i Agder har siden september 2016 drevet etterforsking mot banden, som har begått tyveriene langs kysten fra Østfold til Vest-Agder, skriver TA.

De fire estlenderne kan knyttes opp mot 55 ulike straffbare forhold.

Hytte i Kragerø

– Grupperingen har kommet til Norge samlet, og etter et kort opphold i området Skien, har de dannet base for sin kriminelle virksomhet fra en hytte utenfor Kragerø. Fra denne basen har de foretatt en rekke raid i perioden fra 19. juli til 23. september 2016, sier politiadvokat i Agder politidistrikt, Hans Olav Røyr til TA.

Totalt er de fire dømt for å ha stjålet undervannshus og påhengsmotorer til en samlet verdi av cirka 1,9 millioner kroner.

Grove tyverier

To av de domfelte fikk 3 år og 10 måneder ubetinget fengsel for til sammen 54 grove tyverier og ett forsøk på grovt tyveri. En domfelt fikk 3 år og 2 måneder ubetinget fengsel for til sammen 42 grove tyverier og ett forsøk på grovt tyveri. En domfelt fikk 1 år og 8 måneder for 15 grove tyverier.

– I de fleste forholdene har de domfelte brukt lettbåt og våtdrakter for å kunne fjerne undervannshuset fra båter som ligger på vannet, men det er også skrudd av undervannshus fra båter som står på land, sier Røyr til TA.