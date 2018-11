Fratatt lappen: Kjørte på gutt (12) mens han syklet i fotgjengerfelt. PÅKJØRT: En 12 år gammel gutt er påkjørt på Herøya. (Foto: Tone Lensebakken) annonse En 12 år gammel gutt er påkjørt i et gangfelt på Herøya. Politiet har beslaglagt førerkortet til bilføreren. 06.11.2018 kl 08:12 (Oppdatert 09:16)

Ulykken har skjedd i Fjordgata, melder politiet. Ulykkesstedet er like ved Kiwi-butikken på Herøya.

Gutten ble kjørt til sykehuset for sjekk.

– Gutten har forklart at han syklet fram til forgjengerfeltet, og fortsatt å sykle over over fotgjengerfeltet da han trodde bilen skulle stoppe. Det har ikke bilisten vært oppmerksom på. Bilen hadde i følge gutten liten fart da han ble påkjørt, sier oppdragsleder Fredrik Vilsnes.

– Ulykken har skjedd i et fotgjengerfelt. Bilfører (mann i 40-årene) har fått sitt førerkort beslaglagt, og politiet oppretter sak, tvitrer politiet (klokken 08.50)

– Gutten (12) syklet da han ble påkjørt av en bil. Kjøres til sykehuset av ambulanse for nærmere sjekk. Politiet jobber på stedet for å finne ut av hendelsesforløpet, tvitrer politiet (Klokken 08.40)

