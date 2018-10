Frednesbrua åpen igjen – tidligere enn ventet KØ: Det var lange køer i Porsgrunn tirsdag ettermiddag. (Foto: Tone Lensebakken) annonse Frednesbrua i Porsgrunn er åpen igjen etter å ha vært stengt siden 06.00 tirsdag morgen. 30.10.2018 kl 13:31 (Oppdatert 17:46)

Brua skulle etter planen åpne igjen i morgen tidlig klokken 06.00.

– Vi ble ferdig med vedlikeholdet og testing av brua mye kjappere enn vi hadde forventet, sier trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen til Varden.

Frednesbrua ble derfor åpent igjen klokken 17.13 tirsdag ettermiddag.

Førte til mye kø

Bilister i Porsgrunn fortalte at det tok unormal lang tid å forflytte seg ved den gamle bomstasjonen på Bjørnstad. I dag morges ble det også meldt om store forsinkelser i trafikken.

Det var styresystemene på brua som skulle byttes ut med nye og mer moderne utgaver og da måtte brua stenge.

Feil skilt

Tidligere i dag ble det meldt at det var satt ut feil skilt i Porsgrunn, noe som førte til at flere bilister trodde at det var Porsgrunnsbrua som var stengt.

Veitrafikksentralen opplyser til Varden at den feilen nå er rettet.