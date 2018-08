Frekke tyver stjeler mat og drikke fra hytter annonse Politiet oppfordrer folk om å sjekke hyttene sine etter at det har vært flere innbrudd hvor tyvene har forsynt seg med mat og drikke. 06.08.2018 kl 20:30

Det er Rjukan Arbeideblad som melder om dette.

Fredag ble det oppdaget et innbrudd i hytta til Petter Stordalen i Tinn. Nå får politiet melding om flere hytteinnbrudd på Hardangervidda. Mønstret er det samme – tyvene tar med seg mat og alkohol fra hyttene. Politiet oppfordrer folk om å sjekke hyttene sine, skriver RA.

På hytta til Stordalen ble det stålet øl, fiskegarn og et verktøysett. Utover ei knust rute og romsteringer i mathyllene er det ikke tegn på ytterligere hærverk. Meldinger om nye innbrudd i hytter rett nord for Frøystul- i vestenden av Hjerdalen i Tinn – kan tyde på at tyvene er ute på et raid.

Tyvene har raidet ei hytte ved Sandvatn, og to ulike hytter i Langesjåtraktene.

– Vi oppfordrer folk om å sjekke hyttene sine og ta kontakt med oss hvis det har vært innbrudd eller forsøk på dette, sier politioverbetjent Robert Strand ved Rjukan politistasjon.