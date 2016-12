Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Frikjent for å bite politikvinne i låret

Ei skienskvinne (36) var tiltalt for å bite ei politikvinne i låret. Selv husket hun ingenting av hendelsen, og endte med å bli frifunnet i Nedre Telemark tingrett nylig. 29.12.2016 kl 22:40 (Oppdatert 22:41)

Torbjørn Tungesvik

Tlf: 35 54 32 20 Selve bitingen skulle ha skjedd da kvinnen ble pågrepet for å stjele ting i private hager og verandaer på Falkum i Skien. – Hun prøvde først å bite meg i armen, men klarte deretter å bite meg i låret, forklarte den ene politikvinnen som var med på pågripelsen. Kvinnen kunne ikke huske hendelsen, men trodde ikke hun kunne har prøvd å bite, siden hun aldri hadde brukt vold mot politiet før. Dette syntes de to lekdommerne var nok til å frifinne kvinnen, mens den juridisk utdannede dommerfullmektigen mente det var godt nok bevist at kvinnen hadde bitt med vitende og vilje. Dommerfullmektigen kom imidlertid i mindretall, og 38-åringen ble frifunnet. Hun ble imidlertid dømt for flere tyverier fra private hjem og for kjøring med ATV uten skilter og uten at hun hadde førerkort. Nedre Telemark tingrett dømte henne til 60 dagers betinget fengsel med to års prøvetid.