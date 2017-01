Fritidsbåt sank etter havari

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Tlf: 35 54 32 08 Båten drev først fra Grenlandsbrua i retning Breviksbrua. Det var et ektepar i 40-årene som var ute på tur da båten fikk motorproblemer. – Like etter begynte båten å ta inn vann, opplyser politiets opeerasjonsleder Ole Kamben til Varden. Brannbåten kom etter kort tid i kontakt med havaristen. En RIB har nå sunket på stedet. To personer er reddet opp av vannet, og ingen er savnet, melder politiet. – Det er ikke mistanke om noe straffbart forhold, og hendelsen blir å regne som et uhell, sier Kamben. Båten var av typen Saga 33.