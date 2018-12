Frontkolliderte på E134 – begge sjåførene hentet av ambulansen annonse Tysk familie frontkolliderte på snøføret i Vest-Telemark. 21.12.2018 kl 19:45 (Oppdatert 20:41)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Brannvesen, ambulanse og politi rykket fredag kveld ut til en trafikkulykke i Høydalsmo i Tokke kommune.

– Brannvesenet i Åmot rykker ut til en trafikkulykke i Kvålsgrend, meldte Sør-Øst 110 i 19.40-tiden fredag.

Litt senere opplyser politiet at det er snakk om en kollisjon mellom to biler på Høydalsmovegen.

– Det er en frontkollisjon. Totalt satt det fem personer i bilene, og alle skal hja kommet seg ut. Sannsynligvis er det ingen personskader, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt.

Tysk familie involvert

Senere fredag kveld opplyser politiet at begge sjåførene er kjørt av gårde i ambulanse.

– En tysk familie på fire satt i den ene bilen, og sjåføren av denne ble kjørt til legevakta i Åmot for en sjekk. En av passasjerene er kjørt til sykehuset i Skien sammen med sjåføren av den andre bilen. Men ingen skal være alvorlig skadet, sier Gunnerød.

Lav hastighet

Årsaken til ulykken skal ha vært glatt veibane, men ulykken kunne gått mye verre.

– Det virker tilsynelatende som at begge bilene har holdt lav hastighet, men det som skjedde var at den tyskregistrete bilen kom over i motsatt kjørefelt og smalt inn i fronten på den andre bilen, sier operasjonsledere.

Trafikken gikk sakte forbi på stedet etter ulykken. Begge bilene måtte berges.