Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Frontkollisjon på bru i Drangedal annonse Det var en trafikkulykke på fylkesvei 38 lørdag formiddag. 11.02.2017 kl 10:27 (Oppdatert 10:35)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Ulykken skjedde på fylkesvei 38, Tørnesbrua i Drangedal. Telemark-politiet forteller at flere biler er involvert. – Politi og ambulanse har ankommet ulykkesstedet. Front mot front, to biler involvert, opplyser operasjonsleder på Twitter like etter. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. – Tre personer blir sjekket for skader av ambulanse på stedet. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 10.13 lørdag.

Vis større kart Saken oppdateres. annonse annonse