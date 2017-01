Frontrute knuste etter lastebil-glipp

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Elisabeth Hvitsten

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 35 54 32 22 Mandag morgen mistet en lastebil stor stein fra lasset sitt. Steinen traff frontruta på en møtende Golf. Steintransporten lå på åpen plan. SENT SØNDAG: Kvinnen (80) spaserte i sentrum – så slo tyven til og stakk av med håndveska Frontruta knuste. Hendelsen skjedde klokken 08.37 ved Røra i Skien. Bilsjåføren fikk ikke kontakt med lastebilsjåføren etter uhellet. Telemark-politiet ønsker derfor tips om hvem som transporterer stein i det aktuelle området. Ingen personer er skadet, ifølge operasjonsleder. Politiet ber om tips om hvem som transporterer stein i det aktuelle området. Ring 02800. — Politiet Telemark (@polititelemark) 9. januar 2017